Per a gustos fantasies

Actualitzada 16/01/2017 a les 21:03

Les fantasies sexuals són tan variades com persones existeixen. Però sí que hi ha temes que acostumen a aparèixer a les fantasies sexuals. Un dels més recurrents és la dominació i submissió. En aquest tipus de fantasies la persona pot tenir un rol dominant, no necessàriament violent o amb força, o bé submís, deixant el control de la relació a l’altra part. Convé assenyalar que el rol a la fantasia no ha de coincidir amb el que normalment exerceix o li agrada més en la vida real.



Un altre grup de fantasies sexuals freqüent són les relacionades amb situacions de la vida diària. Això no significa que aquestes situacions en la realitat generin cap mena d’excitació a la persona, sinó que la persona utilitza elements i persones de la vida quotidiana per crear arguments de les seves fantasies. Les fantasies amb relacions homosexuals tampoc són necessàriament indicatiu d’orientació homosexual. La persona pot tan sols recercar experimentar sensacions.



També es poden tenir fantasies amb la parella sense compartir-les. És important, però, que si es comparteixen s’entengui que es tracta de fantasies i res més, que tenen com a objectiu l’excitació i el plaer, i no la seva realització. Cal destacar que una fantasia realitzada pot arribar a ser desagradable, o bé perdre el seu potencial eròtic. A més, es podria pensar que les fantasies amb la parella parlen de desitjos insatisfets però en realitat només representen una forma més d’excitació sexual. A banda de les fantasies de contingut purament sexual, també n’hi ha de més romàntiques. En aquest cas, la persona que fantasieja recerca un vincle emocional per tal d’excitar-se. Això es dona més entre les dones. En les fantasies més pujades de to, el vincle emocional no acostuma a estar present, ni en homes ni en dones.



Sense límits i impossibles

La fantasia permet experimentar qualsevol perspectiva. Així, per exemple, es pot fantasiejar amb múltiples persones o amb desconeguts. A la fantasia té cabuda qualsevol persona o grup, i les situacions poden ser tan inversemblants com es vulgui. I és que a la imaginació no existeixen els impossibles.