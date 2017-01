Si hi ha neu, cal dur ulleres de sol amb filtre de categoria 4

La visió a l'hivern Si hi ha neu, cal dur ulleres de sol amb filtre de categoria 4

Actualitzada 16/01/2017 a les 21:13

A l’estiu és més habitual portar ulleres de sol que durant els mesos d’hivern. Però en la darrera estació de l’any també se n’hauria de dur encara que hi hagi menys hores de llum i la intensitat dels rajos solars sigui més baixa, ja que és més fàcil patir d’una sobreexposició als rajos UV. A més, s’ha de tenir especial cura si estem a la muntanya (més especialment si hi ha neu) o en una zona que habitualment és ventada.



Durant l’hivern el clima és més fred i, sobretot al Pirineu, més sec. Aquests dos factors poden provocar una disminució de la producció de la llàgrima natural i, per tant, la lubrificació als ulls és menor. Així doncs, es pot patir picor, coïssor, visió borrosa, sensació de tenir un cos estrany i fins i tot sensació d’ull sec.



Com abans hem dit cal tenir especial cura a la muntanya, sobretot si hi ha neu, ja que s’hi reflecteix més del 80% de la llum solar, inclosa la radiació ultraviolada, que augmenta un 10% per cada 1.000 metres extra d’alçada. En aquests casos es recomana utilitzar ulleres de sol amb filtre de categoria 4. En cas de sobreexposició al sol es podrien cremar les estructures externes de l’ull, notar una irritació intensa de la superfície de la còrnia i de la conjuntiva, patir ulceres a la còrnia o patir la oftàlmia de la neu.



A casa també hem tenir en compte certs factors, com l’ús de la calefacció i la humitat. La calefacció en marxa farà que l’ambient sigui més càlid però alhora més sec. I els ulls patiran a causa d’aquesta sequedat. Per això es recomana controlar la humitat ambiental.



LA SEQUEDAT OCULAR

A continuació us oferim una bateria de precaucions i consells per protegir els ulls de la sequedat ocular durant l’hivern:



–Parpellejar sovint amb la finalitat d’activar de forma natural la producció de llàgrima i ajudar que es distribueixi per tota la superfície de l’ull.



–Protegir-los amb ulleres de sol per evitar que la llàgrima s’evapori massa ràpidament i que bloquegin els rajos ultraviolats.



–Evitar l’exposició directa al sol, en especial en llocs amb alta radiació com la muntanya i sobretot si està nevada.



–Aplicar llàgrima artificial en cas de notar picor, cansament o sensació de cos estrany. Els col·liris sense corticoides o conservants són els més recomanables



–Regular la calefacció a casa perquè no estigui massa alta. Podem valorar l’ús d’humidificadors si l’ambient de la llar és massa sec.



–Menjar fruites i verdures, aliments amb àcids grassos i omega 3 ja que ajuden a combatre la sequedat ocular. Amb tot, en cas de patir ull sec constantment, existeixen tractaments específics.



Amb tot, en cas de patir ull sec constantment, existeixen tractaments específics.



LA CEGUERA DE LA NEU

Saben què és la ceguera de la neu? És una de les patologies oculars més habituals en els esportistes que fan activitat en alta muntanya o la neu i consisteix en la inflamació de la conjuntiva per una sobreexposició als rajos ultraviolats