La festa dels mocs Els mocs són en un 95% aigua

Actualitzada 16/01/2017 a les 20:57

Si ets pare d’un mar­rec petit és molt probable que la teva màxima preocupació hores d’ara sigui què fer amb els mocs dels fills. Jo autodenomino aquest període l’estació mocosa, que comença pels volts de l’octubre amb les primeres candeles i finalitza pels molts del maig. Aquestes dates porten de corcoll pares, pediatres i educadors infantils. Tothom es fa la mateixa pregunta: d’on poden sortir tants mocs? La resposta és curta. Els mocs es formen principalment al nas, però es poden trobar a la faringe, laringe, bronquis i, fins i tot, a l’estómac. Són en un 95% aigua, però també contenen cèl·lules defensives i substàncies antimicrobianes (com la lisozima o la lactoferrina). Com ja sabreu, la seva principal acció és defensiva, fan una mena de xarxa física que atrapa al·lèrgens, bacteris i virus, per després ser eliminats. Mentre, les cèl·lules defensives i els antimicrobins dels mocs posen a ratlla els virus i els bacteris dins del moc. I gràcies a l’acció en paral·lel dels cilis (pelets), els mocs s’arroseguen fins a la faringe, on es deglutiran i s’eliminaran.



Quan la infecció augmenta molt, la mucosa nasal genera una sobreproducció de mocs, els cilis es veuen desbordats... i què fan? Treuen els mocs cap a l’exterior. Vet a aquí quan apareixen les candeles. El color dels mocs pot determinar en quina fase es troba el refredat. Al principi s’ha de produir molt de moc i, com es compon fonamentalment d’aigua, és transparent. Segons avança la malaltia, les nostres defenses fan la seva feina i el moc serveix per atrapar els virus o bacteris. Tot el que s’ha quedat atrapat a aquesta xarxa, enzims, les cèl·lules de defensa i bacteris, donen una tonalitat groguenca al moc. I els mocs verds? Els mocs verds no indiquen infecció, només que el procés de defensa del cos segueix el seu curs. I per què són verds? Per la unió dels enzims peroxidasa i lactoferrina, segregats pels neutròfils (cèl·lules de defensa) quan ataquen bacteris o virus. Així que no t’automediquis amb antibiòtics pel color del moc. Pares del món, en aquestes dates: fem fora els mocs!



ESPRAIS i SÈRUM, BON REMEI

La millor manera d’eliminar l’excés de moc dels marrecs és amb sèrum fisiològic o esprais d’aigua de mar i, si cal, aspirar amb un aspiradors nasal. En adults o nens (amb recomanació del metge), l’acetilcisteina pot anar be per fluïdificar els mocs i treure’ls millor (expectorar).