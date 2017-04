A la recerca del contrast

Actualitzada 18/04/2017 a les 20:13

Cuba els va enamorar pel contacte amb la gent. Islàndia els va emocionar pels seus paisatges impressionants. Sri Lanka els va permetre explorar el seu costat més solidari i a Egipte van aprendre que el turisme massiu no està fet per a ells. Cada país que la Celina Comini i el José Maria Piasentini els ha transmès alguna cosa (o moltes) i han pogut veure els contrastos d’aquest món. Amb els orígens a l’Argentina, aquesta parella canillenca fa anys que viatja. Cada any un destí diferent que exploren de la manera més lliure possible. Fer quilòmetres en cotxe és, per ara, la seva fórmula preferida. Des del 2010, a més, han incorporat un company de viatge, el Luca. És el seu fill i asseguren que anar amb un nen els permet fer més coses del que la gent s’imagina. “Un cop t’has tret les pors, t’obre més portes que no si anessis sol. La gent és més amable i t’ofereix ajuda”, explica el José Maria. L’aventura més recent que tenen és de l’any passat. Els cridava l’atenció anar al sud-est asiàtic però volien esquivar el turisme massiu que hi ha a Tailàndia, així que van posar l’ull a Sri Lanka. A més de les visites obligades, en aquest viatge van aprofitar per fer una recol·lecta amb l’Associació de Famílies en Moviment (AFEM) de Canillo i fer una aportació a un orfenat del país. Una experiència enriquidora per a ells i també per al fill. “El Luca va aprendre què era un orfenat”, expliquen. “Estic convençut que viatjar li fa obrir els ulls i el fa millor persona”, ressalta el pare. El proper objectiu és Namíbia. Tots tres, amb un vehicle tot terreny i una tenda de campanya pensen viure una aventura africana. Si tenen ganes de seguir les seves peripècies no es perdin les boniques fotografies que el José Maria publica al seu blog dandovueltasfotos.com.