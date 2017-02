Més que viatges de feina

En Jesús Real ha estat als Estats Units, a l’Amèrica Llatina, a la majoria dels països europeus, a l’Àfrica i, fins i tot, al Japó.

Sempre fa mandra sortir de casa”, etziba Jesús Real a la primera frase de la conversa. Però ha estat als Estats Units de costa a costa, a l’Amèrica Llatina, a la majoria dels països europeus, a l’Àfrica i, fins i tot, al Japó. Al llarg de la vida ha fet molts quilòmetres, sobretot per feina, fent d’engi­nyer i d’assessor. A casa s’hi està bé, però veure món l’ha enriquit. “Conèixer tants llocs m’ha fet aprendre que no som el melic del món”, assegura aquest encampadà nascut a Arcavell.



En Jesús Real s’ha mogut per necessitat, fet que l’ha convertit en aventurer de veritat. Diu que tornaria a Praga aquesta tarda mateix. També revisitaria en cotxe els Tatres d’Eslovàquia (“és la Cerdanya en gran”, compara). I voldria anar a veure els amics que va fer a Mauritània, quan hi va viure durant una llarga temporada. Encara té gravats a la retina els paisatges i recorda com es va adaptar a menjar amb les mans o a asseure’s al terra. “Per anar pel món s’ha de tenir certa flexibilitat mental”, subratlla.



Tants anys de viatges li han servit d’inspiració per escriure una novel·la, Shaly (2015), una història que gairebé fa la volta al món. També li han ensenyat que a tot arreu hi ha coses bones i dolentes i que enlloc saben fer el pa amb tomàquet com a casa.