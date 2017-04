El cuiner Paulo García, del restaurant Molí dels Fanals, explica pas a pas com preparar uns cargols del país a la llauna

Actualitzada 07/04/2017 a les 21:25

Els cargols són un dels menjars més antics de la humanitat. Des de l’època prehistòrica se sap que els humans ja se n’atipaven. És un aliment que aporta molta proteïna i que hi ha en abundància, sobretot quan ha plogut. Això sí, els avantpassats se’ls menjaven crus i ara és habitual coure’ls. A la cuina de Catalunya i del Pirineu és un dels pocs llocs on encara es mengen i són un tret identitari de zones com el Rosselló, Lleida, el Pla de l’Estany o Andorra. Hi ha moltes maneres de menjar cargols, per exemple estofats, o en un arròs, o acompanyant altres carns, són molt típics. Ara, els cargols a la llauna potser són la forma més característica de preparar-los de la zona. És el plat que presenta el cuiner del restaurant Molí dels Fanals (Sispony), que recomana que siguin del país i ben petits.



Si bé és cert que hi ha persones que prefereixen evitar-los perquè els troben massa llefiscosos, els que els aprecien ho fan amb passió.



LA RECEPTA: Cargols del país a la llauna



Ingredients

Cargols (uns 35-40 per cap)

Sal i pebre

Oli d’oliva verge

Allioli



Per a la vinagreta:

Oli d’oliva verge

Vinagre normal o blanc

Pebre vermell

Herbes provençals



Elaboració

1. Col·loquem els cargols crus en una llauna amb l’obertura a la part superior. És important que estiguin ben posats.

2. Posem la llauna al foc i els escalfem a poc a poc. Hi afegim un bon raig d’oli d’oliva i deixem que vagin sortint. Vigilem que no es capgirin.

3. Un cop han tret la baba, els apartem del foc i els salpebrem. Val la pena posar-n’hi força quantitat perquè serà la gràcia dels cargols.

4. Els gratinem durant dos minuts al forn i els servim acompanyats amb allioli i la vinagreta d’herbes. Per a la vinagreta Barregem un 90% d’oli d’oliva verge extra (uns 250 ml) i un 10% de vinagre. Hi afegim uns 50 g de pebre vermell i uns 20 g d’herbes provençals. Ho triturem bé i ho deixem reposar uns 5 minuts perquè agafi bé el gust.