Millorar el passeig Hem de permetre que el gos olori, explori i sigui curiós

Actualitzada 10/04/2017 a les 13:22

Eugènia Comas i Mar Gispert

Què és un bon passeig? Com ho fem perquè el nostre gos no estiri la corretja? Com aconseguim un passeig tranquil i relaxat tant per a ell com per al propietari? Quines eines són les més adequades? Moltes vegades com a etòlogues i educadores ens trobem propietaris que desitgen que el seu gos no estiri la cor­retja, que segueixi el seu pas, que quan surti de casa no ho faci corrent i nerviós... Però, com podem canviar aquestes situacions?



Un bon passeig per als nostres gossos, parlant en termes generals, és aquell on li permetem olorar, explorar, ser curiós. Com que nosaltres, els humans, analitzem el món a través dels ulls, extrapolem aquesta idea i pensem que els nostres companys també; però no és així!



En primer lloc, hem de tenir en compte que el sentit més desenvolupat en els nostres amics és l’olfacte. El primer a posar en marxa davant un estímul serà la vista, però d’aquesta malauradament no se’n poden fiar gaire i ràpidament utilitzen l’olfacte. Ells veuen el món a través del nas, i no tant dels ulls com es pensa sovint.



Quan un gos es para a ensumar alguna cosa és com si nosaltres ens connectéssim a les xarxes socials amb el nostre aparell mòbil per posar-nos al dia de les notícies: el nostre company amb l’olfacte pot saber qui ha passat per aquell arbre, cap a on anava, què ha menjat aquell individu, si passa sovint per allà, amb qui anava, quin estat d’ànim tenia... Per tant, és imprescindible que el gos, perquè estigui sa mentalment i per tant gaudeixi d’un bon benestar, pugui parar a olorar i a informar-se de totes les novetats.



Enganxat com un soldat

La majoria de propietaris que ens visiten volen que el seu company vagi pel carrer al seu costat, com un soldat, que no estiri la corretja, però això és el que desitja el gos? Cal habituar-lo, a poc a poc, que vulgui anar a prop nostre voluntàriament.