Les fantasies sexuals compleixen múltiples funcions

Un món de fantasia Les fantasies donen amplitud a la imaginació i són l'estímul principal de l'erotisme

Actualitzada 18/01/2017 a les 18:02

Les fantasies sexuals compleixen múltiples funcions en l’equilibri sexual de la persona. Entre les més importants, ens trobem que són el suport principal de la nostra llibertat sexual. En poder ser propietaris exclusius de les fantasies, les dotem de la privacitat necessària per poder expandir la nostra sexualitat.



Les fantasies donen amplitud a la imaginació, són l’estímul principal de l’erotisme, i afavoreixen l’autoconeixement i el desig. També ens permeten sortir de la monotonia i les pràctiques limitades com la pornografia, i expressar els nostres desitjos i sentiments més profunds. A més, ens donen l’oportunitat d’experimentar sensacions en relació a situacions que no hem viscut mai. Si es vol, es poden compartir amb la parella per incrementar l’excitació i el desig.



Les fantasies en la nostra ment i privacitat són inofensives. Molts no gaudeixen d’elles perquè creuen que tenir-ne és dolent o símptoma de malaltia. Això genera sentiments de culpa que fan que s’abandoni la possibilitat de gaudir d’una sexualitat sana i lliure, deixant de costat les fantasies en creure que són un problema.



Res a veure amb la realitat

Cal indicar que les fantasies sexuals no han de coincidir amb el que realment es desitja en la realitat. En el món de la fantasia tot està permès, en el real evidentment, no. Una persona pot fantasiejar amb la infidelitat, o el sexe grupal, o de tenir sexe amb una persona estranya i en la realitat no voler portar a terme cap d’aquestes pràctiques.