Existeix l'alimentació 'detox'?

Amb una alimentació detox ajudem l’organisme a fer un reset i alleugerir els òrgans de toxines per restablir la funció correcta.

Actualitzada 18/01/2017 a les 18:01

Katia Durich

Després de tants excessos per festes, molts busquem una alternativa per perdre els quilos guanyats, per treure’ns la retenció de líquids o la sensació d’inflats, o senzillament la culpabilitat de sobre! Sovint busquem, com una necessitat masoquista, la dieta més estricta, més escabellada, en proporció als nostres pecats.



Però realment existeix una dieta detox? Què significa detox? Existeixen nutricionalment aliments que ens desintoxiquin, o és un argument de màrqueting? Cada dia, el nostre cos elimina toxines mitjançant el fetge, el sistema limfàtic, els intestins, els ronyons, els pulmons i la pell. Però amb els anys, els mals hàbits, la pol·lució, l’estrès, el tabac, l’alcohol, els sopars tardans i abundants, el sucre, etcètera, sobrecarreguem aquests òrgans de desintoxicació, i impedim que facin correctament la seva funció. Comencen aleshores els típics símptomes “d’intoxicació”: inflor, gasos, restrenyiment, poca energia, inestabilitat emocional...



Amb una alimentació detox ajudem l’organisme a fer un reset i alleugerir els òrgans de toxines per restablir la funció correcta. Ràpidament en podem notar els beneficis, ja que acostumem a perdre pes (greix o líquid acumulat), millorem la digestió, tenim més energia durant el dia, dormim millor i controlem l’ansietat.



Els aliments desaconsellats durant la dieta detox són: els productes processats, la sal, sucre, farines refinades, dolços, begudes ensucrades, el gluten, els lactis, el cafè, els colorants i conservants, els additius i l’alcohol. Entre els aliments aconsellats hi ha la verdura i fruita (preferentment ecològica o de proximitat i de temporada), brous, liquats, cereals integrals, llegums, carns i peixos magres, i aigua.



Les maneres en què podem prendre les fruites i les verdures durant una alimentació detox poden ser sucs i batuts verds, amanides crues o macerades, cremes de verdures, saltats curts o woks, al vapor o bullits. Mai prendrem fruita en conserva o ensucrada, sucs envasats, batuts amb llet o sucre, o verdures fregides o arrebossades.



Els objectius de la dieta detox són:

1) Alcalinitzar el pH de la sang i allunyar-nos de la inflamació de les articulacions. Les verdures, sobretot les de fulla verda, són aliments alcalins. Amb una dieta detox busquem que el pH de la sang torni a un nivell normal, és a dir, 7 o lleugerament superior. Si el cos està alcalí, es cura ràpidament, està oxigenat i ajuda a prevenir i curar malalties.



2) Millorar la funció desintoxicant del fetge, que realitza moltes funcions indispensables. Una part important per estar desintoxicats és tenir un fetge net i saludable. Per això és bàsic menjar net, prendre verdures i fruites fresques, evitar els productes químics, fer exercici i cuidar-nos emocionalment i mentalment.



3) Eliminar les males digestions degudes a la mala combinació d’aliments, l’excés de menjar, de beguda o els mals hàbits a l’hora de fer-ho. Durant una dieta detox aprenem a combinar bé els aliments i no consumim aquells que fan malbé el sistema digestiu, emfatitzem la importància de mastegar, viure amb menys estrès i sent conscients de què i com ho mengem.



4) Incrementar i fomentar el consum de fruites i verdures sobretot de fulla verda, plenes d’antioxidants i altres nutrients. Menjar aquestes verdures aporta altes dosis de clorofil·la –que té una estructura molecular semblant a la de l’hemoglobina de la sang–, són increïblement alcalines, i ajuden el cos a mantenir-se jove.



5) Començar a fer un pas cap a una dieta més equilibrada i a començar a adquirir bons hàbits!



EXEMPLE D'UNA DIETA DETOX

ESMORZAR: 1 liquat (2 peres, 1/3 fonoll, 1 grapat d’espinacs crus) + 1 llesca de pa integral amb oli d’oliva o advocat i tomàquet

MIG MATÍ: 1 infusió o té

DINAR: Amanida variada (amb barreja d’enciams, raves, carxofa, fruits secs, entre d’altres...)

BERENAR: 1 poma al forn amb canyella

SOPAR: Crema de verdures o brou vegetal + carn o peix magres o ous ecològics 1 infusió