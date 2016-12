En alta muntanya o a la neu, cal dur unes bones ulleres de sol per protegir els ulls

Oftalmologia de la neu Per als amants de les activitats esportives a l'aire lliure es recomanen les ulleres de sol amb filtres de categoria 3 i 4.

L’oftalmia de la neu (o ceguera de la neu) és una de les patologies oculars que més pateixen els esportistes que practiquen la seva activitat preferida en alta muntanya o a la neu. Sol aparèixer arran de no portar unes bones ulleres de sol.



Concretament, l’oftalmia de la neu és la inflamació de la conjuntiva –la membrana que cobreix la superfície blanca de l’ull i l’interior de les parpelles– i de la còrnia, a causa d’una sobreexposició als rajos ultraviolats.



Els símptomes poden manifestar-se hores després d’haver estat a l’alta muntanya o a la neu. Els ulls es tornen vermells i s’hi produeix dolor, picor, fotofòbia, llagrimeig, disminució de l’agudesa visual. En cas de notar aquests símptomes és important no fregar els ulls, evitar l’ús de lents de contacte i anar a veure un oftalmòleg al més aviat possible. Normalment, s’acostuma a prescriure l’aplicació de pomades i col·liris, l’ús d’ulleres protectores i repòs a les fosques.



NO TOTES LES ULLERES PROTEGEIXEN

Encara que a l’hivern hi hagi menys hores de sol, a la muntanya més del 80% de la llum solar es reflexa a la neu, inclosa la radiació UV. Això és conegut com a efecte mirall. Per aquest motiu, per als amants de les activitats esportives a l’aire lliure es recomanen les ulleres de sol amb filtres de categoria 3 i 4. Si es vol una major protecció dels ulls, l’ideal és agafar una muntura tancada, ja que així s’evitarà l’entrada de vent i rajos UV pels laterals



Aquestes recomanacions no només són vàlides per als esportistes, sinó també per als diferents treballadors de les estacions d’esquí (monitors, etc.), als quals se’ls aconsella que es facin revisions periòdiques de la vista per tal de comprovar la possible presència de determinades patologies oculars produïdes arran d’una exposició diària a les radiacions ultraviolades.