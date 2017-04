Veïns de frontera

Marcada per importants vincles històrics, econòmics i laborals, la relació entre Andorra i la Seu d’Urgell ha evolucionat de forma paral·lela a com ho han anat fent les respectives societats.

La gent de la Seu, Andorra sempre l’hem vist una mica com casa nostra. Quan hi anem ho fem sense gaire consciència que hi ha una frontera pel mig.” Amadeu Gallart, economista i exalcalde de la Seu d’Urgell, resumeix així una manera –força estesa entre els urgellencs– de veure les relacions entre el Principat i la comarca veïna. Uns vincles que no han deixat d’evolucionar i que al seu entendre haurien d’anar un pas més enllà: “Caldria traslladar aquestes relacions familiars i amistoses també a un nivell més institucional, perquè la prosperitat d’Andorra és bona per al Pirineu, i viceversa.”

