França, menys present

El pes del país veí del nord ha patit una davallada a Andorra les últimes dècades, mentre que el d’Espanya és cada vegada més important. Personalitats gal·les analitzen el perquè d’aquesta tendència.

França ha tingut històricament una importància a Andorra notable. No tan sols pel fet de tenir el Copríncep francès, sinó per com la seva cultura i llengua han travessat les fronteres fins a instaurar-se aquí com a pròpies. Políticament, la col·laboració gal·la per construir un país modern a l’altura d’Europa ha estat sempre present i quan s’ha necessitat ajuda, el país veí del nord ha estat i està present per estendre la mà. També en la demografia andorrana, amb un alt nombre de residents francesos o andorrans amb arrels gal·les, s’ha fet notar tradicionalment el grau d’implicació que hi ha