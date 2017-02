Radiografia de la cibercriminalitat

El Principat va patir l’estiu passat el pitjor atac virtual de la història. Es podria tornar a repetir? Experts en seguretat analitzen les dificultats per investigar els delictes digitals i les amenaces que afronta un país com Andorra.

El 16 de juliol Andorra va patir el pitjor ciber­atac de la història i un dels 100 més potents que hi ha hagut mai a Europa. Era la quarta escomesa virtual en mig mes i la més virulenta que s’havia viscut fins al moment al país des de l’arribada d’Internet. La magnitud de l’assalt va ser de 40 gigabytes per segon, quatre vegades el trànsit que hi ha habitualment, fet que va col·lapsar la xarxa, afectant milers de persones. Uns atacs massius que van posar en guàrdia Andorra Telecom. Aquella experiència va portar la companyia a activar un seguit de