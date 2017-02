The Cloud, en suspens

El projecte emblemàtic de serveis tecnològics per transformar l’avinguda Meritxell està en fase d’anàlisi amb el casino en l’horitzó. Els detractors estimen que és el moment per oblidar la proposta.

Un edifici singular, pol d’atracció cultural, comercial i turística, per dinamitzar i revalorar l’avinguda Meritxell i tot l’entorn, amb oferta empresarial orientada a noves tecnologies, amb un cost màxim de 30 milions finançat per Andorra Telecom per tenir la construcció de catorze plantes aixecada a mitjan 2018. Eren les credencials de presentació de The Cloud el desembre del 2014 amb Jordi Alcobé com a màxim responsable de l’operadora de telecomunicacions. Dos anys després molts dubtes envolten aquell ambiciós projecte. Els principals, que aculli el casino i que la inversió s’enfili a 44 milions. La sortida del ministre ha obert el

