Primera mostra de turisme actiu, de salut i de muntanya els dies 6 i 7 de maig

Escaldes-Engordany acollirà el cap de setmana del 6 i el 7 de maig la primera Mostra de Turisme Actiu, Muntanya i Salut (Tamis), que servirà per mostrar l’oferta turística de natura, esport i salut que existeix al país. En un principi aquesta mostra ha estat pensada per al públic nacional, ja que es creu que pot ser “prescriptor” de les possibilitats que hi ha al país al voltant d’aquesta oferta, tal com va comentar ahir la directora de màrqueting d’Andorra Turisme, Noemí Pedra.

La iniciativa, segons va posar en relleu la consellera de Promoció Econòmica, Sandra Tomàs, va sorgir del comú