Els comuns reivindiquen la cessió econòmica per fer equipaments

Contra la falta de terrenys i la limitació pressupostària, les corporacions veuen en aquesta taxa la manera de construir infraestructures per als veïns

Els comuns han reaccionat a les queixes que va llançar l’Acoda la setmana passada contra la cessió econòmica del 15% per poder començar a fer qualsevol obra nova i s’han refermat en la taxa com una manera de poder dotar les parròquies d’equipaments que necessiten tots els habitants.

Ordino, Escaldes-Engordany i Andorra la Vella defensen mantenir-la al seu tipus màxim per així assegurar-se terrenys o bé diners per poder sufragar les infraestructures que necessita la parròquia. Marc Calvet, cònsol menor d’Escaldes, explica l’origen de la cessió econòmica i les conseqüències d’eliminar-la: “En un principi es va crear per fomentar els espais