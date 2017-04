Els organitzadors destaquen l'alta participació en el Sax Fest

El director, Efrem Roca, incideix en la presència de gent tant als concerts com als concursos i les classes magistrals

La cinquena edició de l’Andorra Sax Fest va acabar ahir després d’una setmana plena de propostes. Els organitzadors fan una valoració molt satisfactòria tant de la participació com de l’acollida de l’esdeveniment. El director, Efrem Roca, va destacar tant la participació als concerts i activitats per al públic en general com als concursos i classes magistrals, que han aconseguit mobilitzar una vuitantena d’alumnes. També va fer una valoració molt satisfactòria del primer concurs per a joves, una de les novetats d’aquest any.

Més enllà del “nivell” que hi ha hagut tant en el concurs per a adults com per a joves,