La minicentral hidroelèctrica d'Arcalís funciona a ple rendiment

La minicentral hidroelèctrica d’Arcalís està operativa des de final de febrer, quan el BOPA va publicar l’autorització del Govern perquè comencés a funcionar. Aquests dies ho està fent a ple rendiment perquè les condicions són les propicies amb l’arribada del desgel. De fet, i malgrat que la potència de la instal·lació és d’uns 400 quilowatts –la normativa deixa que aquestes instal·lacions arribin fins als 500 quilowatts–, s’està sobrepassant una mica per l’abundància d’aigua. I això sense perjudicar el cabal del riu, tal com va assenyalar el portaveu de l’Associació d’Entitats del Sector Energètic (AESE), Joan Carles Grau, que hi va