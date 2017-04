Actualitzada 21/04/2017 a les 07:06

El Museu del Tabac organitza per demà dues visites guiades a l’exposició temporal Surrealisme a Catalu­nya. Els artistes de l’Empordà i Salvador Dalí, a càrrec de la comissària de l’exposició, Alícia Viñas i Palomer. L’aforament per participar en l’activitat és limitat; per assistir-hi cal reservar l’entrada prèviament al telèfon del museu lauredià, el 741 545.