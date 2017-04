Neguit entre els veïns de Pal per un mur que redueix l'amplada del riu

Per fer el vial d’accés a una nova urbanització es perdran les mides que es van donar a la zona del pont després dels aiguats del 1982

Els veïns de Pal es miren amb cert neguit les obres de construcció d’un mur que ha de servir per sostenir el vial d’accés a una nova urbanització que es construeix al poble. El motiu no és altre que el nou mur, que comença a tocar del pont que hi ha a l’entrada del poble i redueix de forma considerable l’amplada que tenia el riu en aquella zona. Alguns veïns consultats pel Diari, que van preferir mantenir-se en l’anonimat, expliquen que el pont ja es va haver de refer després dels aiguats del 1982 perquè “s’hi van entravessar arbres que