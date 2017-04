Cants a la Pasqua

El sol que lluïa ahir a Ordino va ajudar a omplir la plaça Major per seguir la tradicional cantada de caramelles. Entre els cantaires majoritàriament gent gran, si bé de mica en mica es va aconseguint que els joves contribueixin a mantenir viu aquest costum.

ncara no eren les dotze del migdia i a la plaça Major d’Ordino qui més qui menys busca un racó per seure i poder seguir fil per randa una de les tradicions més arrelades del diumenge de Pasqua: la cantada de caramelles. De mica en mica els cantaires anaven apareixent, amb camisa blanca, mocador vermell i el cartipàs amb les partitures sota el braç se’ls distingia de seguida. Últims retocs abans de començar –també el director, a qui una de les dones de la coral ajudava a col·locar-se correctament la bar­retina–. I al pic del migdia les cançons arrencaven.

Com és