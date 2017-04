Setmana Santa com l'anterior al Palau de Gel

El Palau de Gel manté la tendència positiva en els resultats i confia que aquests dies de Setmana Santa es puguin igualar els resultats obtinguts durant el mateix període de l’any passat. Així ho va explicar el cap del departament d’Esports del comú, Francesc Oriol, que va remarcar que seria possible, sobretot, gràcies a la freqüentació obtinguda a la pista de gel. Cal recordar que aquesta instal·lació representa el 70% dels ingressos totals del Palau.

En aquest sentit, Oriol va indicar que cal esperar fins dilluns per veure com es tanca el període festiu, però les sensacions són bones. Ara bé,