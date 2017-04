“Les pernoctacions han de pesar més, tenim molts hotels tot l'any”

La cònsol major d'Escaldes aposta per la solidaritat amb les parròquies en pitjor situació econòmica i lamenta el vet dels arquitectes a l’embelliment, però defensa que el model escollit estalvia diners públics

Pietat Martin Vivas Andorra la Vella

Escaldes confia que l’acord de transferències i competències tiri endavant perquè té una base de futur i perquè obliga les corporacions a complir normatives que fins ara reconeix que s’anaven posposant, segons comenta a COPE Andorra-AD Ràdio.



Com porta Escaldes el compliment de la separativa d’aigües després de totes les reformes que s’estan fent? Avançat?

Sí, durant els cinc anys que fa que soc al comú cada any fem una separativa. N’hem fet tres molt importants, una era la que faltava de l’avinguda Carlemany, que era molt complicada, la vam fer el mandat passat, també tota l’avinguda del Pessebre, i ara el Fener. Encara falten urbanitzacions, estem entre el 75% i el 80% i quan acabem el mandat, el 2019, esperem que estigui fet. Tot el Clot d’Emprivat, que és més nou, també està fet.



Què li ha semblat la posició del Col·legi d’Arquitectes de vetar el concurs de mèrits per embellir Meritxell i Vivand?

Ens va saber greu perquè vam arribar a una entesa amb el comú d’Andorra la Vella i vam decidir fer el concurs de mèrits i el col·legi volia un concurs d’idees. I ho vam valorar molt bé, a l’avinguda Carlemany hi ha molta cosa que està feta, és molt recent, molt nova, no parlem de canviar-ho tot, aquí hi ha hagut una inversió molt important. Sí que potser el costat d’Andorra la Vella necessita una mica més, les voravies, i vam dir de no fer-ho tot igual, però que es vegi una continuïtat, els bancs de Vivand estan posats cara a la botiga i ara s’haurien de canviar, es veuen massa en pedra, llavors fer una cosa lligada amb Andorra la Vella, però mantenint el que tenim.



Els arquitectes volien poder dissenyar la reforma?

Als arquitectes no els va agradar, volien el concurs d’idees i vam mantenir converses i els vam explicar el perquè. Hi havia qui hi estava d’acord, perquè ho sé, però no s’hi podien presentar. I els vam avisar, les idees són aquestes i els diners són públics i sabem el que hi ha i no en volem gastar més. En un concurs d’idees et fan canviar-ho tot i la despesa es dispara, i això s’ha d’entendre, hi ha moltes inversions a fer. Pensem que és estalviar i espero que quedi bé, hem de tenir seny, es van invertir molts diners al seu moment.



El comú d’Escaldes està satisfet amb l’acord de transferències i competències que s’ha tancat amb el Govern?

El nou plantejament de transferències, ho dic personalment però també en global amb visió de futur, penso que és un plantejament molt adaptat, és més equitatiu, més modern, quan es va fer el 1993 la situació era molt diferent a la d’ara i espero que s’arribi amb un consens amb tots perquè és una visió d’una Andorra que vagi avançant i que sigui bona per a tots. La separació del 80-20 de repartiment, el que et queda fix però que t’obliga a complir unes normatives, està molt bé, i potser és tirar-me sorra al meu teulat però el compliment normatiu, i no miro a uns ni als altres, cada cònsol té les seves responsabilitats i obligacions i així tens una manera de fer-ho complir.



I amb la part variable estan d’acord?

El solidari també penso que està bé. A nosaltres durant dos anys se’ns ha rebaixat una mica, i dius: a Escaldes hem anat complint les normatives però ara hem de ser solidaris i durant dos anys rebrem una mica menys i mai no saps com un comú es pot trobar, per tant ara li toca a un altre. Després hi ha la proposta d’inversió en sostenibilitat, que tens l’obligació d’anar cap aquí. Les separatives, el cadastre, són eines molt importants que has de tenir en un comú, i durant aquests anys signaves uns convenis amb el Govern i tenies unes obligacions però ho anaves deixant i ara també et força una mica a complir.



Escaldes no necessita que es canviï res del text durant el tràmit parlamentari?

Alguna coseta hem entrat, el 80% l’hem mantingut a parts iguals i després s’ha posat pernoctacions un percentatge, i gent gran i infants que es tenen a la parròquia. Vam dir que les pernoctacions pesin més perquè Escaldes té molts hotels i estan oberts tot l’any, i en comparació amb d’altres parròquies que només obren en temporada no té la mateixa despesa i vam fer un apunt al respecte.



Hi ha bona sintonia en les reunions de Govern i comuns amb els grups parlamentaris?

Sí, i els hem de fer arribar els coneixement que tenim des de cada comú. Ha estat una feina molt llarga i ara tots els comuns tenim les normes però s’havien d’unificar coses i la Llei de bases tributàries ens ha ajudat. En competències ha de quedar molt clar que els cònsols mirem per la ciutadania i no perdre res, però el canvi de l’article 4, en cas d’esllavissada, qui ha de pagar, de qui és competència, però s’ha de deixar molt clar de qui és competència si et fan un pont i després tu en tens un ús.



Com és la relació amb l’oposició després que Liberals demanés la dimissió del cònsol menor, Marc Calvet, per tenir una causa pendent a la Batllia?

La relació sempre ha estat bona, amb l’un i l’altre. El que va passar d’aquesta demanda que van fer del cònsol menor no opinaré, la justícia ho dirà, que estava fora de lloc en aquell moment, sí, perquè no té res a veure, és una cosa molt personal del cònsol menor, però jo els informo, com sempre, de tot. Ells participen a totes les comissions, si hi ha coses de fora de comissió els convoco i la bona entesa sempre hi ha estat, ells també han estat escollits per la ciutadania, per tant, també han de tenir la seva part d’aportacions i m’agrada treballar conjuntament, ells han de ser vigilants del que s’està fent, és legítim i ha de ser així.



La feina del cònsol menor ha canviat, s’ha vist afectat pel fet que se l’hagi qüestionat?

En cap moment, i la justícia ja ho dirà en el seu moment, és una cosa fora del comú i amb l’àmbit institucional no hi té res a veure, i penso que no tocava i havien de saber que no tenia res a veure, però és política. Però la justícia decidirà i tinc tota la confiança en ells.

