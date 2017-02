La cònsol diu que li “sona a dictadura” la decisió de l’entitat de prohibir als membres que participin en l’embelliment de Meritxell i Vivand

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va qualificar de “lamentable” que el Col·legi d’Arquitectes hagi vetat la participació dels seus membres en el concurs per embellir i unificar l’avinguda Meritxell i Vivand, tot i que va reconèixer que no té constància oficial d’aquest fet.

La degana del Col·legi Oficial d’Arquitectes, Zaira Nadal, va relatar aquesta setmana al Diari que no estaven d’acord amb el format del concurs, que és per mèrits, és a dir, pel currículum dels participants; mentre que ells aposten que sigui per idees, pels projectes presentats. Després de realitzar una consulta entre els membres, en la