El comú prescindeix dels opis publicitaris i només en manté vint

El comú d’Escaldes ha decidit no renovar la concessió a l’empresa que gestionava els opis publicitaris. S’ha optat per retirar-los tots excepte una vintena.

El 31 de gener va finalitzar la concessió que el comú d’Escaldes-Engordany havia atorgat a una empresa publicitària (VSA) per explotar els opis que hi havia repartits per la parròquia. A partir d’ara, però, la corporació ha decidit prescindir d’aquests espais. Fonts del comú van explicar que la decisió també va lligada al fet que ja s’havia optat per desmuntar les tanques publicitàries (s’ha contractat una empresa que s’encarrega de dur a terme aquests treballs). Tal com va corroborar el Diari, l’administració local escaldenca pretén fer un gir pel que fa als suports publicitaris.

Així, s’ha decidit retirar tots els opis