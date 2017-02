Actualitzada 13/02/2017 a les 07:08

El comú de la capital està buscant persones d’entre 18 i 35 anys per ocupar diverses places de treballadors eventuals. Concretament, el departament de Promoció Turística i Comercial vol contractar diverses persones per fer funcions d’informadors turístics a les Oficines de Turisme per a l’estiu del 2017 i la festa major. Els interessats poden fer la sol·licitud al comú fins al 2 de març.