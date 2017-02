Vila afirma que Naturlandia tindrà un calendari d'obertura “flexible”

El cònsol major revela que la instal·lació obrirà en funció del flux de visitants i reserves

Naturlandia tindrà una “obertura flexible” en funció de les reserves que vagi rebent. Ho va revelar ahir el cònsol major, Josep Miquel Vila, que va assegurar que “l’horari és un tema flexible, serà dinàmic i evolutiu, no estàtic”. Una decisió que s’ha pres després de realitzar una anàlisi del calendari i dels ingressos segons els dies, fet que ha permès determinar que els dimarts i els dimecres són els dies més fluixos, i per tant els preferibles per tancar la instal·lació.

El mandatari també va anunciar ahir en declaracions als periodistes que hi haurà més revisions a l’equipament per “no haver