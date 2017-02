Vila afirma que Naturlàndia tancarà l'any 2016 amb "molt poc endeutament"

El cònsol ha deixat palès que l'increment derivat de l'augment de les transferències comunals no revertiria en l'endeutament del parc

Actualitzada 10/02/2017 a les 17:15

El cònsol major lauredià, Josep Miquel Vila, ha admès que pel que fa al compte d'explotació del 2016, Naturlàndia "no generarà pràcticament endeutament o molt poc". Tot i això, ha reconegut que el compte no està tancat i malgrat que no genera beneficis "estem arreglant una mica les xifres", per tal de dur-ho a terme.



Vila també ha reconegut que els darrers problemes i intervencions realitzats al Tobotronc tenen el seu origen en les inclemències meteorològiques. Les nevades i les revisions han obligat a tancar en diverses ocasions l'activitat, tot i que el cònsol major ha tret ferro a l'assumpte i ha afirmat que "segons m'han comentat aquest febrer hi ha força reserves i tot funcionarà amb normalitat". A més, el cònsol també ha assegurat que la vocació de la corporació comunal és incrementar els períodes de revisió del parc, ja que "ens hem adonat que cal realitzar més revisions al parc, per tal de millorar la qualitat del servei".



El dinamisme i l'evolució constant seran dos dels trets que caracteritzaran els horaris i el calendari del parc pel que fa als pròxims anys, atès que segons el cònsol les "reserves" marcaran aquests dos aspectes en el futur, per tal "d'evitar més despesa innecessària pel parc".



L'increment de les transferències no es destinarà a Naturlàndia

En cas que finalment no hi hagués acord entre el Govern i els cònsols, Vila ha deixat palès que l'increment derivat de l'augment de les transferències comunals no revertiria en l'endeutament de Naturlàndia. El cònsol de la parròquia laurediana ha recalcat que "són dues coses diferents", i ha afirmat que la vocació de la corporació és assolir un parc "sense despeses ni necessitats".

#1 "Chapuzas" comptables.

(10/02/17 17:53)