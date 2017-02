Enguany el certamen, que se celebrarà del 17 al 19 de febrer, tindrà com a temàtica els somnis dins dels moviments artístics del segle XX

Les escultures de neu tornaran a lluir al Pas de Casa El certamen se celebra des del 17 al 19 de febrer Comú d'Encamp

Actualitzada 09/02/2017 a les 11:25

Les escultures de neu tornaran a lluir al Pas de la Casa amb motiu del concurs que se celebrarà del 17 al 19 de febrer, informa el Comú d'Encamp. La temàtica del certamen se centrarà en els somnis dins dels moviments artístics del segle XX, i està oberts a tots aquells més grans de 18 anys. Els treballs començaran divendres 17 de febrer a les 10 hores i duraran fins diumenge 19 al migdia. Els blocs de neu han de ser aprofitats al màxim en la seva massa i volum, i l’únic material permès és el bloc en si. Diumenge, a partir de les dotze del migdia, el jurat procedirà a valorar l’escultura tant per la seva creativitat, com per la tècnica i la coherència de la proposta.



Els participants professionals poden optar a premis de 1.000, 700 i 500 euros, mentre que els estudiants competiran per imports de 500, 250 i 100 euros. A més, s’atorgaran tres mencions d’excel·lència: la d’Andorra, que atorgarà el Comú d’Encamp, la del públic, que serà escollida a través del vot popular i la del públic jove, escollida pels estudiants que participen en el certamen.



Tall de carrers



A partir de dimarts, i mentre duri el certamen, alguns trams dels carrers Pere d’Urg i Comtes de Foix del Pas de la Casa es tancaran amb motiu del concurs, perquè seran aquestes vies les que acolliran els blocs de neu. La incidència en el trànsit es preveu mínima ja que es desviarà la circulació pels carrers adjacents.