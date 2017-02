Actualitzada 09/02/2017 a les 06:54

Deu dotacions dels bombers van haver d’actuar ahir al migdia per sufocar un incendi que es va produir a la cuina d’un habitatge al número 1 de l’avinguda Verge de Canòlich de Sant Julià de Lòria. La propietària del pis, que va avisar els bombers de l’incendi produït per una paella, va haver de ser evacuada a l’hospital per cremades lleus a les mans.