Els botiguers volen rapidesa en l'obra a l'RN-20

Celebren que el govern francès inverteixi en la carretera d’accés però consideren que els terminis d’execució de l’obra són massa llargs

Els comerciants del Pas de la Casa celebren la decisió del govern francès d’invertir finalment en la millora de les carreteres d’accés al país per França, però creuen que els terminis d’execució de les obres estan massa allunyats en el temps. El botiguers i empresaris de la població fan palès els greuges que provoca per al teixit econòmic de la població els tancaments a la carretera per culpa de les allaus i insten el Govern a pressionar perquè les obres es facin al més aviat possible. Segons el president de la Iniciativa Publicitària, Jean Jacques Carrié, “fa anys i panys