El comú d'Andorra la Vella tanca l'alberg de La Comella

La mesura vol evitar fer la competència als privats com ara hotels i restaurants

Actualitzada 09/02/2017 a les 19:53

El comú d’Andorra la Vella ha procedit des d’aquest mes de febrer al tancament de les instal·lacions de l’alberg de La Comella per evitar fer la competència als privats, ja que segons ha explicat la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, “últimament ja s’estaven celebrant fins i tot bodes i comunions”. Per la seva banda, l’oposició s’ha mostrat totalment en contra i no consideren que aquestes instal·lacions facin la competència als hotels i restaurants perquè els preus i els serveis són molt diferents.



La cònsol major ha explicat que durant aquest any estudiaran les possibles prestacions que pot donar l’alberg i no descarta que s’obri de nou amb aquesta finalitat, tot i que ha plantejat la possibilitat d’ubicar un centre d’alt rendiment, o el Centre d’Interpretació de l’Aigua i del Madriu (aprofitant que la presidència de la Comissió de gestió del pla de gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror passa a mans de la capital). Amb aquest tancament, Andorra la Vella es reserva la possibilitat d’obrir per realitzar activitats concretes, com ara colònies o estades esportives.