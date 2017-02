Actualitzada 09/02/2017 a les 06:53

El comú d’Encamp va informar ahir que s’ha declarat desert el concurs públic per atorgar la concessió de la gestió i explotació de les dues pistes de tennis i les dues de pàdel de la zona esportiva de Prada de Moles. La decisió la va prendre la junta de govern el 30 de gener i ara s’està en espera de saber com procedirà el comú per decidir el futur de la instal·lació.