Sis-centes signatures d'escaldencs demanen un tanatori al centre de la parròquia

Un grup de ciutadans reclama, a través d'una súplica de demanda, que es traslladi la instal·lació a un punt més accessible

Actualitzada 08/02/2017 a les 13:57

Un grup de ciutadans d'Escaldes-Engordany s'ha mobilitzat per a reclamar que el tanatori i la sala de vetlla de la parròquia s'ubiqui en un lloc cèntric. Aquest matí ha entrat una súplica de demanda al comú "per tal que prengui una decisió amb la major brevetat possible". La súplica va acompanyada de prop de sis-centes signatures d'escaldencs amb dret a vot per reforçar la demanda presentada. "Suposa més del 10% de la població amb dret a vot de la parròquia i han estat recollides en pocs dies", asseguren en una nota.



El col·lectiu mobilitzat es queixa que el comú "disposa de locals tancats o destinats a altres activitats" que es podrien emprar per aquesta finalitat. Actualment la parròquia compta amb una sala de vetlla al cementiri de la Plana, un espai que queda allunyat del centre. "Fins i tot la cònsol major de la parròquia ha reconegut davant els mitjans de comunicació la llunyania", indiquen en un comunicat.



La circumstància actual deriva que sovint els habitants d'Escaldes acaben utilitzant les instal·lacions de la capital. "Escaldes-Engordany sempre havia gaudit d'un tanatori propi i la població de la parròquia majoritàriament es nega a desplaçar-se fins a Andorra la Vella per la distància, malgrat la gentilesa de la capital, prova d'això són les aglomeracions a la plaça de l'església parroquial de Sant Pere Màrtir d'Escaldes-Engordany després dels funerals, aglomeracions que no es veuen pas a la sala de vetlla de la capital, o les cada cop més nombroses vetlles a les cases particulars", indiquen.