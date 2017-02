L'ús de l'ADN per identificar les tifes no s'aplicarà fins a final d'any

Els cònsols confien que el mes de maig es pugui convocar el concurs per trobar l’empresa encarregada de fer les analítiques

Les analítiques per tal d’identificar els amos incívics mitjançant l’ADN de les tifes dels gossos no es començaran a utilitzar fins a final d’any o fins a principis del 2018. Així ho van explicar ahir el cònsol major de la Massana, David Baró, i la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, que van actuar com a portaveus de la reunió de cònsols que es va celebrar a Pal. Baró va detallar que la comissió que es va crear entre els comuns i el Govern per elaborar el plec de bases que ha de permetre escollir una empresa que gestioni

