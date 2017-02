La capital treu a concurs la gestió del Centre de Congressos

El comú ja ha enllestit el plec de bases i demà en sortirà l’edicte al BOPA

El comú d’Andorra la Vella publicarà demà al Butlletí Oficial del Principat (BOPA) l’edicte per convocar el concurs que ha de permetre externalitzar el Centre de Congressos. Així ho van confirmar fonts de la corporació al Diari. En aquest sentit van explicar que serà llavors quan els interessats podran accedir al plec de bases que ja s’ha enllestit per determinar si confirmen el seu interès a gestionar l’equipament o no.

Les fonts consultades van evitar entrar en els detalls del plec, però tot i així van recordar que s’hi preveurà la possibilitat d’acollir un casino, si bé aquest no serà l’únic