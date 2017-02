Els comuns posen sobre la taula qui ha d'assumir les despeses de les persones tutelades

Les corporacions locals segueixen un conveni signat l'any 2008 amb la Fundació Privada Tutelar

Actualitzada 07/02/2017 a les 18:02

Redacció / Agncies

Els comuns es reuniran amb el Govern per plantejar si els correspon seguir assumint les despeses de les persones tutelades, ja que es tracta d'un conveni signat amb la Fundació Privada Tutelar l'any 2008, abans de l'aprovació de la Llei de serveis socials i sociosanitaris. Segons han explicat els cònsols majors de la Massana i Andorra la Vella, David Baró i Conxita Marsol, respectivament, aprofitaran que actualment s'estan definint les competències i transferències per decidir si s'ha de renovar el conveni o no. Tot i això, es va renovar de manera automàtica a finals de l'any 2016 i està vigent fins al 2020, però confien que si les dues parts estan d'acord es pugui resoldre. Actualment els comuns aporten 100 euros al mes per cadascun dels seus residents tutelats, fins a un màxim de 12.000 euros per comú.



Els comuns van signar l'any 2008 un conveni amb la Fundació Privada Tutelar pel qual es comprometien a pagar 100 euros al mes per cadascun dels seus residents tutelats, amb un màxim de fins a 12.000 euros per comú. Aquest conveni es va renovar automàticament a finals de l'any 2016, i ara els cònsols han posat a sobre de la taula la possibilitat de replantejar-lo, ja que consideren que la realitat des d'ençà ha canviat força amb l'aprovació de lleis com la de serveis socials i sociosanitaris.



Durant la Reunió de Cònsols celebrada aquest dimarts a Pal, els comuns han decidit demanar una reunió amb el Govern, emmarcada en la reforma de les competències i les transferències, per decidir si segueix sent competència dels comuns o passaria a mans del Govern, tal com ha passat amb altres serveis socials.



Els cònsols majors de la Massana i Andorra la Vella, David Baró i Conxita Marsol, respectivament, han incidit que de moment els comuns seguiran fent-se càrrec d'aquest pagament, però confien que si les dues parts estan d'acord es pugui trobar una solució abans de l'any 2020 (any que venç el conveni vigent). Tots dos estan convençuts que la remodelació de les competències aclarirà aquest aspecte.