El temporal de vent obliga a tancar el port i part de les estacions d'esquí

Grandvalira no va poder obrir el sector d’Encamp ni algunes cotes altes i a Vallnord només es podia esquiar a Pal

El fort vent que va afectar ahir el país va provocar diverses incidències tant pel que fa a les estacions d’esquí com al trànsit, i també va deixar alguns desperfectes materials. Les ràfegues més fortes van tenir lloc al nord del país i a les cotes més altes: a Envalira es van registrar cops de fins a 160 quilòmetres per hora i a les Fonts d’Arinsal van arribar als 155 quilòmetres per hora. Davant d’aquesta situació els dominis esquiables van veure alterat el seu funcionament. En el cas de Grandvalira es va tancar el sector d’Encamp, ja que el Funicamp