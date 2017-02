FEDA mostra les entranyes de la central hidroelèctrica Un instant de la visita feta ahir al matí. ANA

FEDA ha organitzat per primer cop visites guiades al públic general a la central hidroelèctrica de la parapública, així com el Museu de l’Electricitat. Els primers afortunats van gaudir ahir d’un recorregut per les exposicions del museu i el nucli de producció de la central, un element que fins ara no s’havia pogut veure per “seguretat” i “perquè sempre preval la producció d’energia a les visites”.

Tot plegat, un itinerari dinàmic que mostra les particularitats d’un edifici industrial que en l’actualitat genera entre el 15 i el 20% del consum del país. L’activitat permet conèixer diverses anècdotes, com ara la canonada forçada, una connexió que uneix la central amb la captació d’Engolasters.

La guia de la visita, Joana Teixeira, també va destacar que es tracta d’una proposta “especial”, ja que “es poden veure maquines que habitualment no estan a l’abast”. Les visites es continuaran duent a terme tots els primers diumenges de cada mes fins al mes d’abril i costen 5 euros.