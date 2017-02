Els Encants aconsegueixen 5.500 euros per a Càritas

La subhasta benèfica s’ha de fer a la biblioteca per culpa del mal temps

Agències Andorra la Vella

La inestabilitat del temps i la previsió de pluja va comportar que el comú traslladés la tradicional celebració dels Encants de Sant Antoni, de la plaça de l’església a la biblioteca comunal. No obstant això el públic no va fallar a la cita. Una cinquantena de persones hi van acudir i la subhasta benèfica va aconseguir recaptar 5.500 euros que es donaran a Càritas par­roquial. Concretament, es van aconseguir 5.000 euros en l’adjudicació de productes i 500 en el sorteig del darrer dels lots que s’atorga a partir de la venda de 100 tiquets a un preu de 5 euros, per tal que hi pugui participar tot­­hom, independentment de quin sigui el poder adquisitiu.

Precisament, la cònsol major d’Escaldes-Engordany va destacar el caràcter tradicional d’aquesta celebració que consisteix a subhastar prop d’una vintena de lots de productes donats per establiments del país. Es van fer lots amb bulls, bringueres, peus, careta, orelles de porc, pa de pessic, vi dolç i licors d’herbes que van ser comprats a preus d’entre 300 i 500 euros.

Cal remuntar-se als orígens d’aquesta tradició per descobrir que durant la primera quinzena de gener el sagristà de la parròquia anava de porta en porta amb la capella de Sant Antoni recollint allò que cada casa li volia donar, en general, bringueres o bulls, per exemple. En aquell temps la subhasta tenia lloc el dia de Sant Antoni (com encara mantenen altres parròquies del país), i els diners recollits es destinaven a la gent necessitada del poble. Al llarg dels anys, però, els Encants es van desplaçar al mes de febrer, encara que han conservat la mateixa essència.