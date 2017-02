SDP carrega contra la gestió comunal de DA a la capital

El coordinador local d’SDP a la capital, Delfí Roca, va criticar la corporació de DA per la política feta l’últim any. “Estem preocupats. Hem analitzat la gestió comunal i hem vist que només es basa en la reactivació econòmica, però no en les persones”. Roca va subratllar que “tot el que han fet és centrar-se en el visitant”, i des del seu punt de vista s’ha de treballar per harmonitzar i cohesionar “allò que ja existeix”, i no s’ha d’afavorir ni el “nepotisme” ni “l’amiguisme”. Respecte a això últim, va posar com a exemple l’adjudicació de les obres de l’avinguda