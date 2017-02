Els botiguers de la zona diuen que no és un bon moment per implantar l’increment

La presidenta de l’Associació de Comerciants de Riberaygua i Travesseres, Rosa Pascuet, va declarar que l’increment de les tarifes dels aparcaments horitzontals de la parròquia “no ha agradat als associats” i va argumentar que “la pujada ha estat important”.

“No és un bon moment per a l’entrada de diners, ni per als botiguers ni per als clients, i al final si vas a comprar i el preu de l’aparcament és més car tot suma a la despesa”, va expressar Pascuet. Fa algunes setmanes, la presidenta de l’associació va demanar l’opinió sobre el tema a tots els seus associats, i el parer