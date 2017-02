Actualitzada 02/02/2017 a les 06:50

Unicef Andorra va rebre ahir un donatiu de 1.000 euros per part de l’hotel Ski Plaza. Es tracta, segons es va informar mitjançant un comunicat, del premi que havia rebut l’establiment per tenir la millor ambientació de Nadal en el concurs organitzat per la Cambra de Comerç. L’hotel està adherit des del 2003 al programa One Chance for Children de l’Unicef.