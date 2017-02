Actualitzada 30/01/2017 a les 10:06

El conseller general del grup liberal Josep Majoral va entrar una demanda a Sindicatura per preguntar sobre el cost de la nova seu de la Justícia, que s’està construint a la capital i que tindrà un cost de 18,7 milions d’euros, va indicar la formació en un comunicat. També va preguntar per les altres ofertes presentades en el concurs per fer una comparativa de preus.