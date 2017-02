El comú 'expulsa' els venedors de col·leccionisme de la Rotonda

Els paradistes asseguren que la corporació ha argumentat que la plaça es destina “a actes culturals i a titelles”

L’aterratge al comú de l’equip liderat per Conxita Marsol va comportar la desaparició del petit mercat de col·leccionisme que es feia a la plaça de la Rotonda, a Andorra la Vella, des de feia uns nou anys. Tal com va explicar al Diari Jordi Rossell, un dels afectats, la mesura va ser imminent: “Hi vam estar un mes o un mes i mig i ja ens van fer marxar.” En un primer moment els van permetre instal·lar-se en un espai del passeig del riu, just al costat de l’establiment Mobles La Fàbrica, “però al cap de poc temps ens van

