“Hem de plantejar-nos inversions amb canons amb més de 25 anys”

El director d'Ordino-Arcalís confia tancar amb mig milió positiu amb marge per millorar la innivació i alerta que l’accés a la coma depèn d’un giny amb 20 anys, i en cal un de més resistent al vent i amb més capacitat

Arcalís millora resultats amb la comercialització especificada a Vallnord i espera pujar un 7% la facturació per afrontar inversions pendents, segons comenta Ajona a COPE Andorra-AD Ràdio.



Moment ideal a l’estació per les últimes nevades?

Encara falta una mica, la nevada de la setmana passada era amb molt de vent i en cotes altes, i s’ha mogut molt la neu i hi ha llocs on n’hi ha moltíssima però hi ha llocs on no hi ha tanta acumulació. No ens vindria malament una altra nevada però la temporada la tenim assegurada, ja és evident en tot el sector de la Coma o

