La Unió Sindical inicia la setmana que ve les enquestes entre els empleats del comú

La Unió Sindical de Treballadors del comú d’Escaldes ha començat ja les trobades amb els cap de departament per poder captar l’ambient de treball a la corporació i a partir d’aquí iniciar el treball per tal de detectar els motius de la falta d’implicació amb el sindicat. Segons va explicar la presidenta del col·lectiu, Aurora Baena, la voluntat és que durant els pròxims quinze dies es puguin passar enquestes entre els treballadors per tal de saber quina és la seva percepció del sindicat, perquè molts dels treballadors no hi estan afiliats i quines millores es podrien fer per implicar més