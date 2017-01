Arcalís augmenta la facturació prevista tot i registrar una ocupació inferior

El director general de l’estació destaca que la despesa mitjana per client ha crescut un 10% per la millora de l’oferta

El canvi de tendència en el volum de negoci que van reflectir els comptes d’Ordino-Arcalís la temporada passada continua a l’alça. Ho ressalta el director general de l’estació, Xabier Ajona, satisfet amb l’evolució de la temporada “perquè després d’un estiu que ha sigut molt bo estem no tan sols en el que havíem pressupostat, sinó per sobre en els números globals de l’empresa, per sort ara mateix tenim un bon coixí per sobre del que havíem previst”. No dona, però, percentatges concrets per “no aixecar expectatives”, però assegura que “estem varis punts per sobre del que havíem estimat que seria