Les condicions meteorològiques estan retardant l’acabament de la teulada

Deu mesos després de l’incendi a l’edifici Tifanny’s de la Massana, els veïns encara desconeixen quan podran tornar als seus habitatges. Segons va explicar al Diari el president de la comunitat de propietaris de l’immoble, Pancho Lizama, la calendarització dels treballs podria canviar i la teulada, que és on es treballa actualment, podria no estar acabada al maig com estava previst inicialment. “La feina depèn també de la meteorologia i aquesta setmana passada les nevades han obligat a treballar molt més lent del normal”, va explicar Lizama, que va indicar que actualment s’està en el procés d’acabar l’encofrat de la