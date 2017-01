El terreny de les bordes del Fener serà un aparcament

El comú va aprovar-ne lloguer i va dir que també hi faran una zona verda

El comú d’Escaldes-Engordany va aprovar l’arrendament de la parcel·la on abans hi havia dues bordes, a l’encreuament entre el carrer del Fener i la Unió, per construir-hi un aparcament amb capacitat per a 30 places i una zona verda que es destinaria a àrea d’esbarjo.

La mesura va aprovar-se el passat divendres en consell de comú i es va acordar que les obres començarien a principis de febrer i es preveuen que finalitzin els pròxims mesos. La corporació comunal va legitimar unànimement l’arrendament del terreny on abans hi havia les dues bordes, una superfície de 1.100 metres quadrats pels quals el